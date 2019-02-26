Чиновника миграционной службы задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Черновицкой области задержан на систематическом получении взяток заведующего сектором городского отдела Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за ускорение процесса выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете после получения почти восьми тысяч гривен за "внеочередную" выдачу шести загранпаспортов", - говорится в сообщении.
В рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Напомним, в городе Александрия Кировоградской области, задержан арбитражный управляющий , который за решением вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия, получил взятку в 650 тысяч гривен.