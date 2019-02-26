Чиновника миграционной службы задержали на взятке

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за ускорение процесса выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете после получения почти восьми тысяч гривен за "внеочередную" выдачу шести загранпаспортов", - говорится в сообщении.

В рамках начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в городе Александрия Кировоградской области, задержан арбитражный управляющий , который за решением вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия, получил взятку в 650 тысяч гривен.



