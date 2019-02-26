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Посадовця міграційної служби затримали на хабарі

Посадовця міграційної служби затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Чернівецькій області затримано на систематичному одержанні хабарів завідувача сектору міського відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ. 

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян за прискорення процесу видачі біометричних паспортів для виїзду за кордон. Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті після отримання майже восьми тисяч гривень за „позачергову“ видачу шести закордонних паспортів”, — йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у місті Олександрія, що на Кіровоградщині, затримано арбітражного керуючого, який за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства, одержав хабар у 650 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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