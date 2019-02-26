Посадовця міграційної служби затримали на хабарі

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян за прискорення процесу видачі біометричних паспортів для виїзду за кордон. Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті після отримання майже восьми тисяч гривень за „позачергову“ видачу шести закордонних паспортів”, — йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у місті Олександрія, що на Кіровоградщині, затримано арбітражного керуючого, який за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства, одержав хабар у 650 тисяч гривень.



