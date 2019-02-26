На Кіровоградщині арбітражного керуючого затримано на хабарі у 650 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У місті Олександрія, що на Кіровоградщині, затримано арбітражного керуючого, який за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства, одержав хабар у 650 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу військової прокуратури південного регіону України.
“Досудовим розслідуванням установлено, що за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства арбітражний керуючий К. вимагав та одержав від громадянина Б. неправомірну вигоду в сумі 650 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Вчора, у понеділок, 25 лютого, після одержання вказаної суми хабара керуючого затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться першочергові слідчі дії.
Затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги — ред.) КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, оперуповноважений карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції, якого затримали під час отримання хабара, вимагав гроші з громадянина через спецпризначенця.