На Кіровоградщині арбітражного керуючого затримано на хабарі у 650 тисяч гривень

“Досудовим розслідуванням установлено, що за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства арбітражний керуючий К. вимагав та одержав від громадянина Б. неправомірну вигоду в сумі 650 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Вчора, у понеділок, 25 лютого, після одержання вказаної суми хабара керуючого затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться першочергові слідчі дії.

Затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги — ред.) КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, оперуповноважений карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції, якого затримали під час отримання хабара, вимагав гроші з громадянина через спецпризначенця.