Чиновник "Донецкой железной дороги" попался на взятке в 1 500 долларов

Прокуратура расследует вымогательство и получение неправомерной выгоды начальником железнодорожного вокзала станции "Лисичанск" структурного подразделения "Станция Попасная" регионального филиала "Донецкая железная дорога".

Работники прокуратуры разоблачили при получении взятки в размере 1 500 долларов США руководительницу железнодорожного вокзала станции "Лисичанск" за трудоустройство в структурное подразделение железнодорожных перевозок регионального филиала "Донецкая железная дорога" открытого акционерного общества "Укрзализныця".

Сейчас правонарушительницу задержали по подозрению во взяточничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, полтавский полицейский требовал взятку за сфальсифицированные правонарушения.