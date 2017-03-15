Чиновник "Донецкой железной дороги" попался на взятке в 1 500 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Луганской области правоохранители задержали руководительницу железнодорожного вокзала станции "Лисичанск" при получении 1 500 долларов США взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратура расследует вымогательство и получение неправомерной выгоды начальником железнодорожного вокзала станции "Лисичанск" структурного подразделения "Станция Попасная" регионального филиала "Донецкая железная дорога".
Работники прокуратуры разоблачили при получении взятки в размере 1 500 долларов США руководительницу железнодорожного вокзала станции "Лисичанск" за трудоустройство в структурное подразделение железнодорожных перевозок регионального филиала "Донецкая железная дорога" открытого акционерного общества "Укрзализныця".
Сейчас правонарушительницу задержали по подозрению во взяточничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, полтавский полицейский требовал взятку за сфальсифицированные правонарушения.