Посадовця "Донецької залізниці" спіймали на хабарі в 1500 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Луганщині правоохоронці затримали очільницю залізничного вокзалу станції “Лисичанськ” при одержанні 1500 доларів США хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Прокуратура розслідує вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником залізничного вокзалу станції “Лисичанськ” структурного підрозділу “Станція Попасна” регіональної філії “Донецька залізниця”.
Працівниками прокуратури викрито під час одержання хабара у розмірі 1500 доларів США очільницю залізничного вокзалу станції “Лисичанськ” за працевлаштування до структурного підрозділу залізничних перевезень регіональної філії “Донецька залізниця” Публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця”.
Наразі правопорушницю затримано за підозрою у хабарництві, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, полтавський поліцейський вимагав хабар за сфальсифіковані правопорушення.