Должностных лиц Хмельницкого государственного хлебокомбината уличили в хищении 16 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили хищения почти 16 млн грн менеджментом "Богданивецкого комбината хлебопродуктов" в Хмельницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что должностные лица предприятия, которое входит в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, искусственно "списывали" часть сырья, что поступала на комбинат. Чиновники в течение 2015-2016 годов регулярно подделывали финансовую документацию для легализации сделок. Сотрудники спецслужбы выяснили, что неучтенное сырье менеджмент госпредприятия реализовывал без отражения в бухгалтерском учете и присваивал полученные деньги.
Проводятся обыски на комбинате и по месту жительства фигурантов дела.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.