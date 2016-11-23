Должностных лиц Хмельницкого государственного хлебокомбината уличили в хищении 16 млн грн

Правоохранители установили, что должностные лица предприятия, которое входит в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, искусственно "списывали" часть сырья, что поступала на комбинат. Чиновники в течение 2015-2016 годов регулярно подделывали финансовую документацию для легализации сделок. Сотрудники спецслужбы выяснили, что неучтенное сырье менеджмент госпредприятия реализовывал без отражения в бухгалтерском учете и присваивал полученные деньги.

Проводятся обыски на комбинате и по месту жительства фигурантов дела.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.



