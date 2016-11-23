Посадовців Хмельницького державного хлібокомбінату викрили на розкраданні 16 млн грн

Правоохоронці встановили, що посадовці підприємства, яке входить до структури Державної продовольчо-зернової корпорації України, штучно "списували" частину сировини, що надходила на комбінат. Чиновники протягом 2015-2016 років регулярно підробляли фінансову документацію для легалізації оборудок. Співробітники спецслужби з’ясували, що необліковану сировину менеджмент держпідприємства реалізовувало без відображення у бухгалтерському обліку та привласнювало отримані гроші.

Наразі проводяться обшуки на комбінаті та за місцем проживання фігурантів справи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.



