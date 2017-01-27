Чиновники коммунального предприятия Киева присвоили 47 млн ​​грн

Налоговой милицией разоблачено коммунальное предприятие, должностные лица которого, используя служебное положение, в 2016 году заключили договора по выполнению работ по водопонижению территории частной застройки и проведению работ по улучшению водоотвода частного сектора в одном из микрорайонов г. Киева с предприятиями с признаками фиктивности.

Указанные работы фактически выполнены не были и имели исключительно документальный характер, что привело к завладению бюджетными средствами на сумму почти 47 млн ​​грн.

По данному факту киевской местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Продолжаются следственные действия.