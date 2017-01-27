Посадовці комунального підприємства Києва привласнили 47 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Києві посадовці комунального підприємства привласнило майже 47 млн грн. бюджетних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Податковою міліцією викрито комунальне підприємство, посадові особи якого, використовуючи службове становище, у 2016 році уклали договори щодо виконання робіт з водопониження території приватної забудови та проведення робіт із поліпшення водовідведення приватного сектору в одному з мікрорайонів м. Києва із підприємствами з ознаками фіктивності.
Зазначені роботи фактично виконані не були і мали виключно документальний характер, що призвело до заволодіння бюджетними коштами на суму майже 47 млн грн.
За цим фактом київською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Тривають слідчі дії.