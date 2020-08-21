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САП: чиновники "Киевзеленстроя" погорели на хищении 78 млн грн

Киев • УНН

 • 14052 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Должностным лицам "Киевзеленстроя" сообщено о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

САП: чиновники "Киевзеленстроя" погорели на хищении 78 млн грн

"20 августа 2020 года САП и НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди подозреваемых:

• бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой" - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209;
• бывший генеральный директор КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.191;
• экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.191;
• бывший начальник одного из отделов КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.191;
• экс-работник одного из отделов КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;
• доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191;
• частный предприниматель - ч.3 ст.27 ч.3 ст.209.

"Двоих - бывшего внештатного советника гендиректора КО "Киевзеленстрой" и частного предпринимателя - задержали в порядке 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Так, по данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 года КО "Киевзеленстрой" объявило тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

"Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесено 77,9 млн грн ущерба. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2018 года после передачи дела из Национальной полиции.

Напомним, разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных на столичный парк "Партизанская Слава".

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