Португалия попросила помощи ЕС в тушении пожара на Мадейре: огонь угрожает уничтожить лавровый лес из списка ЮНЕСКО
Киев • УНН
Португалия обратилась к ЕС за помощью в тушении масштабного лесного пожара на острове Мадейра. Огонь угрожает уничтожить лавровый лес, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Португалия попросила партнеров по ЕС помочь в тушении крупного лесного пожара на острове Мадейра, угрожающего уничтожить лавровый лес, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
«В ближайшее время мы активируем механизм гражданской защиты ЕС», - цитирует в среду, 21 августа, свои источники в правительстве португальское агентство новостей Lusa.
По данным Lusa за 22 августа, два противопожарных самолета Canadair, запрашиваемые португальским правительством у Европейского Союза в рамках механизма гражданской защиты ЕС, уже находятся в Порту-Санту и должны начать работать сегодня.
Дополнение
Пожар на острове Мадейра начался еще 14 августа в муниципалитете Рибейра-Брава, после чего из-за сильного ветра распространился на соседние муниципалитеты Камара-ди-Лобуш и Понта-ду-Сол к западу от столицы автономного региона и морского порта Фуншал. По данным со спутников системы «Copernicus», по состоянию на 20 августа в результате пожара выгорело 4392 гектара территории острова.
Около 200 человек были эвакуированы из зоны распространения огня из-за опасности отравления дымом, сообщили местные власти. Данных о пострадавших и погибших не было.
В интервью португальской радиостанции RTP президент региональной службы гражданской защиты Антонио Нуньес заявил, что ущерб от пожара пока не велик, однако огонь стремительно приближается к охраняемой лесной зоне.
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