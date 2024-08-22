Греция выплатит миллионы евро компенсации пострадавшим от лесного пожара вблизи Афин

Правительство Греции предложит компенсацию на общую сумму в миллионы евро домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим в результате масштабного пожара вблизи Афин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сейчас инспекции обнаружили около 146 домов, которые получили серьезные повреждения в результате пожара, а также 31 предприятие.

Правительство предложит до 150 тысяч евро, 80% в виде государственной помощи и 20% в виде беспроцентных займов, а также до 500 тысяч евро разрушенным предприятиям, заявили в Министерстве финансов Греции.

Сейчас точно не известно, сколько государство предусмотрело в бюджете на такие компенсации. Но чиновник сообщил изданию, что сумма превысит 30 миллионов евро, включая 5,2 миллиона евро дополнительных субсидий пострадавшим муниципалитетам.

Офис премьер-министра Греции заявил, что объявит детальный план противопожарной защиты и лесовосстановления для региона Аттики до конца сентября.

Напомним

Как сообщал УНН, 11 августа, сотни лесных пожаров вспыхнули в Греции, накрыв Афины дымом. Власти объявили чрезвычайное положение из-за экстремальных погодных условий и высокого риска пожаров в половине страны.