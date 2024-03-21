Порт в петербурге на фоне атак беспилотников прекратил переваливать селитру - росСМИ

Крупный порт петербург прекратил перевалку аммиачной селитры на фоне атак беспилотников. Местные власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в усть-лугу. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным издания, крупный порт санкт-петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Отмечается, что для порта петербурга это означает потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год.

Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых операций с Европой, это довольно существенный удар, - говорится в сообщении.

По информации источников, операции приостановлены из-за запрета властей на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города. В качестве нового места перевалки селитры рассматривается усть-луга. Впрочем, пока город не готов принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

Напомним

После атаки на ленинградскую область рф утром 3 марта на территории нефтегазовой компании "петербургский нефтяной терминал" в санкт-петербурге нашли беспилотник самолетного типа. По данным росСМИ взрыва не произошло.