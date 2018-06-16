Порошенко в очередной раз призвал Кремль освободить украинских политзаключенных

"Весь мир стал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим. Требуем от Кремля свободы украинским политзаключенным!" - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой Глава государства призвал "усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха".



