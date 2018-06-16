Порошенко вкотре закликав Кремль звільнити українських політв'язнів

"Увесь світ став на підтримку Володимира Балуха, який в знак протесту голодує вже 89 днів, Олега Сенцова, який голодує 34 дні, Олександра Шумкова, який голодує 23 дні - та понад 70 українських політичних в’язнів, яких насильницько утримує та катує кремлівський режим. Вимагаємо від Кремля свободу українським політв'язням!" - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої Глава держави закликав "посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха".



