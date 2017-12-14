Порошенко: продление санкций ЕС против РФ является призывом к изменениям в политике Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Продление санкций Европейским Союзом против Российской Федерации является достойным ответом Москве за невыполнение своих обязательств и четким призывом к изменениям в политике Кремля. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Важно политическое решение лидеров Евросоюза продлить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", - подчеркнул Президент.
Глава государства поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "как партнеров в нормандском формате, всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украины и несокрушимое единство и солидарность перед агрессором".
Он также подчеркнул, что будущее мира, безопасности и процветания европейского дома зависят от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, наложенных из-за российской аннексии Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.