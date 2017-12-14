Порошенко: продовження санкцій ЄС проти РФ є закликом до змін у політиці Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Продовження санкцій Європейським Союзом проти Російської Федерації є гідною відповіддю Москві за невиконання своїх зобов’язань та чітким закликом до змін у політиці Кремля. Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов’язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля”, — наголосив Президент.
Глави держави подякував канцлеру Німечини Ангелі Меркель та президенту Франції Емануелю Макрону, “як партнерам у нормандському форматі, всім нашим друзям в ЄС за рішучу підтримку України та незламну єдність і солідарність перед агрессором”.
Він також підкреслив, що майбутнє миру, безпеки і процвітання європейського дому залежать від відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.