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Порошенко об 1 млрд евро от ЕС: признание прогресса Украины с реформами

Порошенко об 1 млрд евро от ЕС: признание прогресса Украины с реформами

Киев  •  УНН

 • 9020 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза об утверждении четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в размере 1 млрд евро, указав, что это в том числе является признанием прогресса Киева на пути реформ. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю решение Совета ЕС относительно утверждения четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в размере 1 млрд евро. Глубоко благодарен президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру за скоординированное выполнение наших договоренностей и искреннюю поддержку Украины. Сегодняшнее решение - это признание нашего прогресса на пути реформ и подтверждение единства и солидарности с Украиной в противодействии внутренним и внешним вызовам", - заявил Порошенко.

Кроме того, он поблагодарил все государства-члены ЕС и друзей Украины в институциях ЕС "за дальновидную позицию и единство и солидарность с Украиной". "До встречи во время юбилейного саммита Украина-ЕС в Брюсселе", - добавил Глава государства.

Напомним, 26 июня Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Ранее Европарламент также утвердил макрофинансовую помощь Украине в размере 1 млрд евро, предназначенную для покрытия дефицита внешнего финансирования в 2018-2019 годах.

Как отметили в Европарламенте, для выплаты двух траншей в течение 2,5 лет Украина должна выполнить определенные условия.

В частности, Европарламент настаивает на том, что Украина должна принять "жесткие антикоррупционные меры, включая создание Антикоррупционного суда до начала выплат".

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