Порошенко про 1 млрд євро від ЄС: визнання прогресу України з реформами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Європейського Союзу щодо затвердження четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 1 млрд євро, вказавши, що це зокрема є визнанням прогресу Києва на шляху реформ. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вітаю рішення Ради ЄС щодо затвердження четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для України в обсязі 1 млрд євро. Глибоко вдячний президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру за скоординоване виконання наших домовленостей та щиру підтримку України. Сьогоднішнє рішення - це визнання нашого прогресу на шляху реформ і підтвердження єдності і солідарності з Україною у протидії внутрішнім та зовнішнім викликам", - заявив Порошенко.
Крім того, він подякував всім державам-членам ЄС та друзям України в інституціях ЄС "за далекоглядну позицію та єдність і солідарність з Україною". "До зустрічі під час ювілейного саміту Україна-ЄС у Брюсселі", - додав Глава держави.
Нагадаємо, 26 червня Рада ЄС схвалила надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
Раніше Європарламент також затвердив макрофінансову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро, призначену для покриття дефіциту зовнішнього фінансування в 2018-2019 роках.
Як зазначили в Європарламенті, для виплати двох траншів протягом 2,5 років Україна повинна виконати певні умови.
Зокрема, Європарламент наполягає на тому, що Україна повинна прийняти “жорсткі антикорупційні заходи, включаючи створення Антикорупційного суду до початку виплат”.