Порошенко назначил нового члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Перевезенцева новым членом наблюдательного совета "Укрэксимбанка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Президента.
“...Назначить членом наблюдательного совета публичного акционерного общества „Государственный экспортно-импортный банк Украины“ Перевезенцева Алексея Юрьевича — государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли Украины”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 5 апреля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития относительно долгосрочного финансирования. Соглашение предусматривает привлечение АО “Укрэксимбанк” займа МБРР на сумму 150 млн долл. под гарантии Украины до 35 лет с 4,5-летним льготным периодом.
Напомним, Национальный банк Украины признал ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк системно важными банками на 2018 год.