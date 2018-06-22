Порошенко призначив нового члена наглядової ради "Укрексімбанку"

“...Призначити членом наглядової ради публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України“ Перевезенцева Олексія Юрійовича — державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України”, — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 5 квітня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо довготермінового фінансування. Угода передбачає залучення АТ “Укрексімбанк” позики МБРР на суму 150 млн дол. під гарантії України до 35 років з 4,5-річним пільговим періодом.

Нагадаємо, Національний банк України визнав ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк системно важливими банками на 2018 рік.