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Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Поздравляю Р.Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия.

Как сообщал УНН, председатель Высшего избирательной комиссии (ЦИК) Турции Саде Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.

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