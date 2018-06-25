Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Поздравляю Р.Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - написал Порошенко.
Он также отметил, что Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия.
Как сообщал УНН, председатель Высшего избирательной комиссии (ЦИК) Турции Саде Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах.