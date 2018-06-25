Порошенко привітав Ердогана з переобранням на посаду президента Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням на посаду президента Туреччини. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Вітаю Р.Ердогана з переобранням на посаду президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу”, — написав П.Порошенко.
Він також зазначив, що Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії.
Як повідомляв УНН, голова Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини Саді Гювен заявив про те, що чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах.