Порошенко объяснил, почему поддержал возложение обязанностей президента на председателя ВРУ

"Основанием для возложения обязанностей (президента - ред.) на председателя ВРУ было отсутствие связи с президентом, отсутствие президента на рабочем месте и потеря руководством страны в условиях агрессии РФ в Крыму. По моему глубокому убеждению, было достаточно оснований для меня, как для народного депутата, нажать кнопку "за", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 21 февраля суд допросил через видеосвязь П.Порошенко в деле государственной измены Виктора Януковича.