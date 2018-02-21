Порошенко пояснив, чому підтримав покладання обов’язків президента на голову ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Підставою для покладання обов’язків президента на голову Верховної Ради України була відсутність зв’язку з президентом і відсутність президента на робочому місці. Про це під час засідання у справі про державну зраду екс-Віктора Януковича заявив Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Підставою для покладання обов’язків (президента — ред.) на голову ВРУ була відсутність зв’язку з президентом, відсутність президента на робочому місці і втрата керівництвом країни в умовах агресії РФ в Криму. На моє глибоке переконання, існувало достатньо підстав для мене, як для народного депутата, натиснути кнопку “за”, — заявив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 21 лютого суд допитав через відеозв'язок П.Порошенка у справі державної зради Віктора Януковича.