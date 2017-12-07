Порошенко пообещал в течение недели внести свой законопроект об антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что самостоятельно подготовит и внесет законопроект о Высшем антикоррупционный суд, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты. Об этом Президент написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"3автра уже месяц, как я обратился в Верховную Раду Украины с предложением по ускорению процесса создания Высшего антикоррупционного суда", - подчеркнул Президент.
По его словам, соответствующий срок объясняется желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона. Он отметил, что проект закона "на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами".
"Мое предложение все еще в силе. Однако если до начала следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект. Прошу народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект "О антикоррупционные суды", как это рекомендовала Венецианская комиссия и расчистить пространство для нового проекта", - подчеркнул П.Порошенко.
Как сообщал УНН, ЕС призвал создать антикоррупционный суд в Украине с соблюдением рекомендаций Венецианской Комиссии.