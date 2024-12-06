Поездка народного депутата Петра Порошенко в США вредит Украине. Ведь у новоизбранного президента Трампа до сих пор помнят, как бывшая украинская власть во главе с Порошенко в 2016 году вмешивалась в американские выборы, а Петр Алексеевич лично поддерживал главную оппонентку республиканцев Хилари Клинтон, - написал политический эксперт Петр Олещук.

Из-за Порошенко Украина попала в скандал с вмешательством в выборы в США в 2016 году. Так, в разгар избирательной гонки в Америке, в украинские медиа была слита амбарная книга Партии регионов, где, вроде как, упоминалось имя на тот момент главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Это создало большой скандал. Трамп был вынужден отстранить Манафорта от руководства штабом, а сам политтехнолог ушел в долгую судебную тяжбу. Но главный вред от действий Порошенко был тот, что Украину обвинили во вмешательстве в выборы в США