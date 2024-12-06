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Порошенко поехал в Вашингтон вредить Украине: своим визитом напомнит команде Трампа, как он сливал их на выборах 2016 года - Олещук 

Порошенко поехал в Вашингтон вредить Украине: своим визитом напомнит команде Трампа, как он сливал их на выборах 2016 года - Олещук 

Киев  •  УНН

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Политический эксперт Петр Олещук заявил, что визит Порошенко в США напомнит республиканцам о вмешательстве в выборы 2016 года. Эксперт напомнил о скандале с "черной книгой" и поддержке Хиллари Клинтон.

Поездка народного депутата Петра Порошенко в США вредит Украине. Ведь у новоизбранного президента Трампа до сих пор помнят, как бывшая украинская власть во главе с Порошенко в 2016 году вмешивалась в американские выборы, а Петр Алексеевич лично поддерживал главную оппонентку республиканцев Хилари Клинтон, - написал политический эксперт Петр Олещук.  

Из-за Порошенко Украина попала в скандал с вмешательством в выборы в США в 2016 году. Так, в разгар избирательной гонки в Америке, в украинские медиа была слита амбарная книга Партии регионов, где, вроде как, упоминалось имя на тот момент главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Это создало большой скандал. Трамп был вынужден отстранить Манафорта от руководства штабом, а сам политтехнолог ушел в долгую судебную тяжбу. Но главный вред от действий Порошенко был тот, что Украину обвинили во вмешательстве в выборы в США

- отмечает Олещук.

Эксперт также напоминает, что несмотря на международный скандал с вмешательством украинской власти в американские выборы 2016 года, Порошенко продолжал посещать мероприятия финансистов избирательной кампании Хиллари Клинтон, а в разгар выборов в США вообще от имени Украины поехал ее поддержать лично.

"Петр Алексеевич накануне решающей политической битвы Хилари-Трамп, вместо оставить после скандала в покое дела США, поехал за океан на встречу с Хилари, чтобы напомнить американцам о Манафорте, Трампе и скандале. Очевидно, что уже тогда Трамп отказался встречаться с главой Украины. Вред нанесенный Порошенко Украине в контексте вмешательства в выборы в США трудно переоценить", - пишет Олещук.

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По его мнению, сегодня потуги Порошенко встретиться хоть с кем-то из республиканцев лишь напоминает им о негативном отношении власти времен Порошенко к США.

"Лучшее, что сейчас может сделать Петр Алексеевич для Украины в своем турне по Америке — это прогуляться возле рождественской елки, съесть чизбургер и вернуться на Рождество в Лондон к сыновьям. Все остальное уже было. Ничем хорошим не закончилось.  Не закончится и сейчас - Порошенко своей поездкой в США навредит Украине, напоминая республиканцам, как "сливал" их кандидата Трампа на позапрошлых выборах", - резюмирует Олещук.

Как писало издание New York Times, из-за вмешательства украинских властей во главе с Порошенко в выборы в США, Трамп долгое время считал Украину врагом, а не союзником. По информации издания, согласно данным расследования Палаты представителей по импичменту, президент США считал именно власть Порошенко, а не Путина, ответственной за вмешательство в американские выборы 2016 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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