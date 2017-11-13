Порошенко подписал закон о процедуре назначения глав местных госадминистраций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене конкурсов на должности глав местных администраций. Об этом говорится на сайте парламента, передает УНН.
"Возвращено с подписью Президента", - говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, Президент имеет возможность назначить на срок не более 3 месяцев временного исполняющего обязанности глав местных госадминистраций.
При этом предполагается, что на руководителей местных администраций не распространяется действие закона о госслужбе.
Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса и упростила возможность их освобождения.