Порошенко подписал закон о процедуре назначения глав местных госадминистраций

"Возвращено с подписью Президента", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, Президент имеет возможность назначить на срок не более 3 месяцев временного исполняющего обязанности глав местных госадминистраций.

При этом предполагается, что на руководителей местных администраций не распространяется действие закона о госслужбе.

Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила временно назначать глав местных госадминистраций без конкурса и упростила возможность их освобождения.