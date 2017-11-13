Порошенко підписав закон про процедуру призначення голів місцевих держадміністрацій

"Повернуто з підписом Президента" - йдеться в повідомленні.

Згідно з законопроектом, Президент має можливість призначити на термін не більше 3 місяців тимчасового виконуючого обов'язки голів місцевих держадміністрацій.

При цьому передбачається, що на очільників місцевих адміністрацій не поширюється дія закону про держслужбу.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила тимчасово призначати голів місцевих держадміністрацій без конкурсу та спростила можливість їхнього звільнення.