Порошенко: между Украиной и Японией создана рабочая группа по ликвидации последствий Чернобыля и Фукусимы

"Во время переговоров с премьером Японии господином Абэ мы договорились, что будем очень тщательно изучать и взаимно помогать последствиями как аварии на станции Фукусима, так и в Чернобыле. Создана совместная группа, японское оборудование постоянно поступает нам на помощь. Специалисты сейчас устанавливают его и это позволит непрерывно фиксировать интенсивность атмосферных осадков, высоту снежного покрова, температуру, влажность почвы и многих других показателей, от которых зависит безопасность ", - заявил Порошенко.



Как сообщал УНН, в декабре 2018 новое безопасное укрытие над Чернобыльской АЭС будет введен в эксплуатацию. Об этом во время торжественных мероприятий к годовщине Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко.