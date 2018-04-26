Порошенко: між Україною та Японією створена робоча група з ліквідації наслідків Чорнобиля та Фукусіми

"Під час переговорів з прем'єром Японії паном Абе ми домовились, що будемо дуже ретельно вивчати та взаємно допомагати наслідками як аварії на станції Фукусіма, так і в Чорнобилі. Створена спільна група, японське обладнання постійно надходить нам на допомогу. Спеціалісти зараз встановлюють його і це дозволить безперервно фіксувати інтенсивність атмосферних опадів, висоту снігового покрову, температуру, вологість ґрунту і багатьох інших показників, від яких залежить безпека", - заявив Порошенко.



Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко.