Порошенко: між Україною та Японією створена робоча група з ліквідації наслідків Чорнобиля та Фукусіми
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна та Японія будуть спільно вивчати та взаємно допомагати в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Під час переговорів з прем'єром Японії паном Абе ми домовились, що будемо дуже ретельно вивчати та взаємно допомагати наслідками як аварії на станції Фукусіма, так і в Чорнобилі. Створена спільна група, японське обладнання постійно надходить нам на допомогу. Спеціалісти зараз встановлюють його і це дозволить безперервно фіксувати інтенсивність атмосферних опадів, висоту снігового покрову, температуру, вологість ґрунту і багатьох інших показників, від яких залежить безпека", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко.