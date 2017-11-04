Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН на Донбассе

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52748 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104463 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107177 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105988 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97395 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104640 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102323 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН на Донбассе

Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 16438 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

“Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включительно с неконтролируемым участком российско-украинской границы, — сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также П.Порошенко во время разговора поблагодарил США за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии. Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Особое внимание было уделено вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

“Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США”, — добавили в пресс-службе.

В частности, во время переговоров обсуждался вопрос прогресса Украины на пути реформ, была отмечена важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной.

Как сообщал УНН, Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество во время встречи в ОАЭ.

Украинские Национальные Новости

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