Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора обсудили развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.
“Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включительно с неконтролируемым участком российско-украинской границы, — сообщили в пресс-службе Главы государства.
Также П.Порошенко во время разговора поблагодарил США за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии. Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.
Особое внимание было уделено вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.
“Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США”, — добавили в пресс-службе.
В частности, во время переговоров обсуждался вопрос прогресса Украины на пути реформ, была отмечена важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной.
Как сообщал УНН, Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество во время встречи в ОАЭ.