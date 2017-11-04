Порошенко и Тиллерсон обсудили развертывания миссии ООН на Донбассе

“Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включительно с неконтролируемым участком российско-украинской границы, — сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также П.Порошенко во время разговора поблагодарил США за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии. Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Особое внимание было уделено вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

“Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США”, — добавили в пресс-службе.

В частности, во время переговоров обсуждался вопрос прогресса Украины на пути реформ, была отмечена важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной.

Как сообщал УНН, Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество во время встречи в ОАЭ.