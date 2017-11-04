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Порошенко і Тіллерсон обговорили розгортання місії ООН на Донбасі

Порошенко і Тіллерсон обговорили розгортання місії ООН на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови обговорили розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН.

“Співрозмовники скоординували подальші кроки задля розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, — повідомили у прес-службі Глави держави.

Також П.Порошенко під час розмови подякував США за підтримку України під час триваючої російської агресії. Глава держави відзначив важливість санкцій проти Росії та лідерські підходи США у цьому, наголосивши, що лише у такий спосіб можна примусити агресора повернутися у русло міжнародного права, поваги до суверенітету і територіальної цілісності держав.

Особливу увагу було приділено питанню звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах.

“Співрозмовники також відзначили важливість посилення стратегічного партнерства між Україною та США”, — додали у прес-службі.

Зокрема, під час переговорів обговорювалося питання прогресу України на шляху реформ, було відзначено важливість медичної, освітньої, пенсійної реформ та антикорупційної.

Як повідомляв УНН, Порошенко і Лукашенко обговорили співпрацю під час зустрічі в ОАЕ.

Українські Національні Новини

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