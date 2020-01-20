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Несмотря на протесты компании Tesla продадут 300 гектаров земли под Берлином

Киев • УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Руководство американского автоконцерна Tesla согласилось подписать договор с федеральной землей Бранденбург о покупке земельного участка площадью около 300 гектаров для строительства фабрики по производству электромобилей. Об этом заявил официальный представитель правительства федеральной земли Бранденрбург Флориан Энгельс, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Несмотря на протесты компании Tesla продадут 300 гектаров земли под Берлином

Ожидается, что с лета 2021 года в муниципалитете Грюнгайде в округе Одер-Шпрее ежегодно будут сходить с конвейера 150 000 электрокаров Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 000 автомобилей в год. Стоимость участка, Tesla покупает для строительства автозавода, составляет 41000000 евро. Ранее продаже концерна Tesla земельного участка под Берлином одобрил комитет по финансам ландтага Бранденбурга.

18 января в Грюнгайде около 200 местных жителей вышли на акцию протеста против "строительства автомобильной фабрики в лесу". Параллельно проходила также демонстрация в поддержку строительства завода Tesla. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 30 человек, а по данным организаторов - 50. Участок, на котором планируется построить завод электромобилей Tesla, расположенная в водоохранной зоне.

О планах Tesla построить автозавод близ Берлина стало известно в ноябре 2019 года.

Напомним, Илон Маск открыл завод Tesla в Китае.

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