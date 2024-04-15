Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

Почти 7 тысяч предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 27,3 млрд гривен с начала 2024 года, - каждый пятый кредит выдан бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

С начала 2024 года, по программе "Доступные кредиты", предприниматели взяли больше всего кредитов на пополнение оборотных средств - на 10,7 млрд грн. Также около 5,6 млрд грн кредитов - для бизнеса, который работает в зоне высокого военного риска. Кроме того, указывается о 4,7 млрд грн кредитов перерабатывающим предприятиям и 4,9 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

В Минфине сообщают, что на прошлой неделе предприниматели получили 555 таких кредитов на сумму 2 млрд гривен.

В общем, с начала 2024 года почти 7 тысяч предпринимателей получили кредиты по программе "Доступные кредиты" на общую сумму 27,3 млрд гривен. Определено, что каждый пятый кредит выдан бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска.

С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 85,9 тысячи кредитов на сумму 294,2 млрд гривен.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что по государственной программе "Доступные кредиты" с начала 2024 года 6 400 предпринимателей получили кредиты на сумму 25,3 млрд гривен. Примерно 20% этих займов была использована для финансирования инвестиционных проектов.

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