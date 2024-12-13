Попытки захода ДРГ из Беларуси не фиксируются - Госпогранслужба

россия не имеет сейчас в Беларуси достаточно сил, которые могли бы представлять угрозу Украине. Украинская сторона не фиксирует в том числе попыток захода российских ДРГ из республики Беларусь.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

россия не имеет сейчас на территории Беларуси достаточно таких сил, которые могли представлять угрозу нашей стране. Мы не фиксируем в том числе попыток захода ДРГ на этом участке границы. Конечно, на территории Беларуси еще остается определенное количество российских военных, но это больше такие подразделения логистики, подразделения обеспечения - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что понимая угрозу, которая может идти с территории Беларуси задача украинской стороны остается быть бдительными и наращивать оборонительные возможности и контролировать всю протяженность границы, чтобы не допустить каких-либо действий, провокаций.

В то же время по всей протяженности границы Беларуси, каких-то не стандартных ситуаций за последний долгий период мы не отмечаем - сообщил Демченко.

Кроме того, он рассказал о ситуации на границе с Сумской областью.

Никаких прорывов границы россией на Сумщине не было. Но в целом граница с Россией - это фактически линия фронта, где стоит ожидать и быть готовыми к развитию любых ситуаций, в том числе попыток захода ДРГ, которые враг больше всего пытается использовать на участке границы с нашей страной - сказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что в целом активность российских диверсантов сейчас не так высока, как это было раньше.

Попыток захода диверсантов, чтобы это было с какой-то системностью, или же какой-то периодичностью, мы не фиксируем. В то же время угроза от попыток захода ДРГ остается в пределах Сумской области, где больше всего таких случаев фиксировалось. Это угроза также и для Черниговской области и для Харьковщины. Именно по этой области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ, по ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы - рассказал Демченко.

Дополнение

10 декабря Демченко сообщал, что не фиксировалось попытки захода российских подразделений в Сумскую область. На той местности противнику сложно наступать, ведь местность заболоченная и закрепиться там довольно непросто.

Напомним,

6 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории страны новые системы вооружений, включая ракетный комплекс «Орешник». Диктатор согласился.

10 декабря лукашенко утверждал, что в Беларусь завезли якобы не один десяток ядерных боеголовок.