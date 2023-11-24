Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: суд арестовал сообщника нардепа Лабазюка
Киев • УНН
Руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления, отправили под стражу на два месяца
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 12,078 млн грн руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Цитата
24 ноября 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил к руководителю предприятия, которого совместно с народным депутатом разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12,078 млн грн залога
Отмечается, что срок действия содержания под стражей - до 21 января 2024 года.
Кроме того, на указанного подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из г. Хмельницкого без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Дополнение
Народному депутату из группы "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: суд арестовал сообщника нардепа Лабазюка
Руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления, отправили под стражу на два месяца.
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