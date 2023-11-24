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Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: суд арестовал сообщника нардепа Лабазюка

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 15:04  •  5473 просмотра

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Руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления, отправили под стражу на два месяца

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 12,078 млн грн руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

24 ноября 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил к руководителю предприятия, которого совместно с народным депутатом разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12,078 млн грн залога 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия содержания под стражей - до 21 января 2024 года.

Кроме того, на указанного подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

-        прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

-        не отлучаться из г. Хмельницкого без разрешения детектива, прокурора или суда;

-        сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

-        воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

-        сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

-        носить электронное средство контроля.

Дополнение

Народному депутату из группы "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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