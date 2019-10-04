Спрос на туры выходного дня в Украине растет на 15-20% ежегодно - эксперт

"Внутренний турпоток постоянно увеличивается, спрос на туры выходного дня растет примерно на 15-20% ежегодно", - отметил Царук.

По его словам, наиболее популярными направлениями среди туров выходного дня является Чернигов, Умань, города Киевской и Житомирской областей.

"Туры выходного дня сейчас очень популярны, и отдельные города даже делают ставку на них. Например, Винница делает ставку именно на такие туры из Киева или Львова, и на этом строит рекламную кампанию, поощряя украинцев приезжать к ним", - отметил Царук.

По его словам, наибольшей преградой на пути развития такого вида туризма остается неудовлетворительное состояние украинских дорог, а также дефицит железнодорожных билетов на популярные направления.

Напомним, летом УНН сообщал, что цены на отдых в Карпатах остались на уровне 2018 года, тогда как номера в гостиницах и на базах отдыха у моря в Украине подорожали в среднем на 10%.