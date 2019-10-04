Попит на тури вихідного дня в Україні зростає на 15-20% щороку - експерт
Київ • УНН
КИЕВ. 4 жовтня. УНН. Попит на внутрішні тури вихідного дня серед українців зростає на 15-20% кожного року. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук у коментарі кореспонденту УНН.
"Внутрішній турпотік постійно збільшується, попит на тури вихідного дня зростає приблизно на 15-20% щороку", - зазначив Царук.
За його словами, найбільш популярними напрямками серед турів вихідного дня є Чернігів, Умань, містечка Київської і Житомирської областей.
"Тури вихідного дня зараз дуже популярні, і окремі міста навіть роблять ставку на них. Наприклад, Вінниця робить ставку саме на такі тури з Києва чи Львова, і на цьому будує рекламну кампанію, заохочуючи українців приїжджати до них", - зазначив Царук.
За його словами, найбільшою перепоною на шляху розвитку такого виду туризму залишається незадовільний стан українських доріг, а також дефіцит залізничних квитків на популярні напрями.
Нагадаємо, влітку УНН повідомляв, що ціни на відпочинок у Карпатах залишились на рівні 2018 року, тоді як номери у готелях і на базах відпочинку біля моря в Україні подорожчали, у середньому на 10%.