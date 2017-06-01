Более 230 старинных монет пытался вывезти россиянин из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Пограничники обнаружили на украинско-белорусской границе у гражданина России более 230 старинных монет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера в пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе, пограничники обнаружили в одном из транспортных средств 233 монеты, которые, возможно, представляющих историческую и культурную ценность.
Во время осмотра автомобиля "КИА" украинской регистрации, который двигался на выезд в Беларуси, правоохранители в багажном отделении среди личных вещей обнаружили 228 монет времен Советского Союза и 5 монет времен Российской империи. Перевезти незаконно монеты через государственную границу пытался пассажир авто, 59-летний гражданин России.
О находке сообщено сотрудников СБУ в Житомирской области. Монеты изъяты и направлены на экспертизу.
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