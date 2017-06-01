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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 230 старовинних монет намагався вивезти росіянин з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Прикордонники виявили на українсько-білоруському кордоні у громадянина Росії понад 230 старовинних монет. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Понад 230 старовинних монет намагався вивезти росіянин з України

Учора в пункті пропуску “Виступовичі”, що на українсько-білоруському кордоні, прикордонники виявили в одному з транспортних засобів 233 монети, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність.

Під час огляду автомобіля “КІА” української реєстрації, який рухався на виїзд до Білорусі, правоохоронці в багажному відділенні серед особистих речей виявили 228 монет часів Радянського Союзу та 5 монет часів Російської імперії. Перевезти незаконно монети через державний кордон намагався пасажир авто, 59-річний громадянин Росії.

Про знахідку повідомлено співробітників СБУ в Житомирській області. Монети вилучено та направлено на експертизу.

Як повідомляв УНН, понад 100 тис. євро намагався ввезти в Україну громадянин Нідерландів

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