Более 200 человек эвакуировали из ТРЦ на Лукьяновке из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители эвакуировали более 200 человек из торгово-развлекательного центра на Лукьяновке в Киеве из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Киева, передает УНН.
"В результате обследования торгового центра и прилегающей к нему территории, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилось. На момент проверки из помещения эвакуировали более 200 человек", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
Правоохранители устанавливают местонахождение и задержание "минера".
Как сообщал УНН, в полицию поступило сообщение о заминировании ТРЦ на Лукьяновке.