Понад 200 людей евакуювали з ТРЦ на Лук'янівці через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці евакуювали більше 200 людей з торгово-розважального центру на Лук’янівці в Києві через повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба управління поліції Києва, передає УНН.
“У результаті обстеження торговельного центру та прилеглої до нього території, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилась. На момент перевірки з приміщення евакуювали понад 200 осіб”, — сказано у повідомленні.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.
Правоохоронці встановлюють місцеперебування та затримання “мінера”.
Як повідомляв УНН, у поліцію надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Лук’янівці.