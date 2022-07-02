Более 10 тысяч мариупольцев находятся в тюрьмах "днр" - городской совет Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "днр". Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. Они не имеют никакого доступа к нормальной медицинской помощи и подвергаются различным формам пыток – от психологической к физической.
"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания", – подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Напоминаем
В занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области обнаружили новую братскую могилу с более сотней погибших.