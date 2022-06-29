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13:44 • 26708 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40620 просмотра

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13:08 • 43617 просмотра

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Более 1 млрд долларов: Украина получила грантовую помощь от США

Более 1 млрд долларов: Украина получила грантовую помощь от США

Киев • УНН

 • 82365 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Украина получила финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов. Спасибо за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого осуществлен перевод, и (президенту Всемирного банка, – ред.) Дэвиду Малпассу", – написал он.

Напомним 

Новая военная помощь США на сумму 1 млрд долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет “Гарпун”.

Украинские Национальные Новости

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