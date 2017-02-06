Более 1,6 млн переселенцев взято на учет в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 6 февраля 2017 года в Украине учтено 1640335 переселенцев из Донбасса и Крыма, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Так, по состоянию на 6 февраля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1640335 переселенцев или 1321194 семьи из Донбасса и Крыма.
Также 1148930 семей обратились за назначением пособия, 1061504 из них такая помощь назначена.
Напомним, как сообщал УНН, количество детей переселенцев, которые учатся в дошкольных учебных заведениях, составляет 64 тыс. 289 человек, а в общеобразовательных учебных заведениях - 47 тыс. 455 человек.
Также напомним, что на нужды переселенцам из Донбасса Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро.