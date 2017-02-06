Понад 1,6 млн переселенців взято на облік в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 6 лютого 2017 року в Україні взято на облік 1 640 335 переселенців з Донбасу та Криму, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Так, станом на 6 лютого 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 640 335 переселенців або 1 321 194 сім"ї з Донбасу і Криму.
Також 1 148 930 сімей звернулись за призначенням грошової допомоги, 1 061 504 з них таку допомогу призначено.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, кількість дітей переселенців, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, становить 64 тис. 289 осіб, а в загальноосвітніх навчальних закладах – 47 тис. 455 осіб.
Також нагадаємо, що на потреби переселенцям з Донбасу Євросоюз виділив Дніпропетровщині 9 млн євро.