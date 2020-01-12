Помпео прокомментировал новый обстрел военной базы США в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке 12 января, где размещаются американские военные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Помпео.
Он назвал атаку на авиабазу нападением на иракский народ и призвал привлечь к ответственности виновных.
"Возмущенные сообщениями о новом ракетные обстрелы иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео.
Напомним, в Ираке неизвестные обстреляли американскую базу ВВС.