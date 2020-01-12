Помпео прокоментував новий обстріл військової бази США в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео прокоментував обстріл авіабази в Іраку 12 січня, де розміщуються американські військові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Помпео.
Він назвав атаку на авіабазу нападом на іракський народ і закликав притягнути до відповідальності винних.
"Обурені повідомленнями про новий ракетний обстріл іракської авіабази. Я молюся за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у цьому нападі на іракський народ", - написав Помпео.
Нагадаємо, в Іраку невідомі обстріляли американську базу ВПС.