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Помпео назвал "случайными" выстрелы, сделанные Пхеньяном на границе с Южной Кореей

Киев • УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Стрельба, открытая военными Северной Кореи на границе с Южной Кореей, вероятно, была "случайной". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео 3 мая на фоне продолжения спекуляций о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Помпео назвал "случайными" выстрелы, сделанные Пхеньяном на границе с Южной Кореей

"Мы считаем, что это было случайно. Южная Корея действительно открыла ответный огонь. Но, насколько мы можем судить, жертв ни у одной из сторон не было", - заявил Помпео, выступая в эфире телеканала АВС.

Как сообщал УНН, 3 мая в районе одного из сторожевых постов на границе Северной и Южной Корей произошла перестрелка. За день до этого северокорейские государственные СМИ опубликовали репортажи о посещении завода Ким Чен Ыном - первые сообщения о его появлении на публике с 11 апреля. Южная Корея ответила на выстрелы с другой стороны демилитаризованной зоны. Сообщений о жертвах не было.

В свою очередь, слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен, появились после того, как северокорейский лидер пропустил торжественные мероприятия по случаю дня рождения покойного деда Ким Ир Сена.

Помпео отказался говорить о том, что ему известно в связи с этим, но заметил, что, судя по недавних кадров, показанных государственным телевидением Северной Кореи, "Ким, похоже, жив и здоров".

"Мы знаем, что были другие периоды, когда глава Ким на долгое время исчезал из виду общественности, поэтому это не уникальный случай", - сказал Помпео.

Ким Чен Ын, который в Северной Корее занимает все высшие партийные, государственные и военные должности, уже не первый раз на длительное время исчезает с глаз общественности. В частности, в 2014 году его не видели в течение полутора месяцев и тогда тоже в слухах "хоронили".

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