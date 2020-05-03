Помпео назвал "случайными" выстрелы, сделанные Пхеньяном на границе с Южной Кореей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Стрельба, открытая военными Северной Кореи на границе с Южной Кореей, вероятно, была "случайной". Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео 3 мая на фоне продолжения спекуляций о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мы считаем, что это было случайно. Южная Корея действительно открыла ответный огонь. Но, насколько мы можем судить, жертв ни у одной из сторон не было", - заявил Помпео, выступая в эфире телеканала АВС.
Как сообщал УНН, 3 мая в районе одного из сторожевых постов на границе Северной и Южной Корей произошла перестрелка. За день до этого северокорейские государственные СМИ опубликовали репортажи о посещении завода Ким Чен Ыном - первые сообщения о его появлении на публике с 11 апреля. Южная Корея ответила на выстрелы с другой стороны демилитаризованной зоны. Сообщений о жертвах не было.
В свою очередь, слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен, появились после того, как северокорейский лидер пропустил торжественные мероприятия по случаю дня рождения покойного деда Ким Ир Сена.
Помпео отказался говорить о том, что ему известно в связи с этим, но заметил, что, судя по недавних кадров, показанных государственным телевидением Северной Кореи, "Ким, похоже, жив и здоров".
"Мы знаем, что были другие периоды, когда глава Ким на долгое время исчезал из виду общественности, поэтому это не уникальный случай", - сказал Помпео.
Ким Чен Ын, который в Северной Корее занимает все высшие партийные, государственные и военные должности, уже не первый раз на длительное время исчезает с глаз общественности. В частности, в 2014 году его не видели в течение полутора месяцев и тогда тоже в слухах "хоронили".